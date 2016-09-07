柯震東被爆3招追回她 李毓芬駁斥：哪來的消息

李毓芬日前聽見被傳與柯震東復合出言駁斥。（圖／本報資料照）

柯震東日前帶著新作品《再見瓦城》前往威尼斯影展。（圖／岸上影像集前景娛樂提供）

男星柯震東4月被爆情斷「Dream Girls」成員李毓芬，男方事後傳出曖昧澳門賭王千金何超蓮，但均遭雙方否認，而時隔近5個月，柯震東卻被週刊驚爆靠「3招」成功追回李毓芬，甚至已經悄悄復合3個月，但李毓芬在聽見消息後，錯愕回應：「哪來的消息？」

據《壹週刊》報導，柯震東疑似不甘心因為何超蓮的出現，讓他和李毓芬的緣分就此結束，因此即便人在大陸趕拍新戲，仍是靠著每天傳簡訊，打網路電話、聊他送她的愛犬生病當話題，以及自知有錯在先，於是放低身段等3招攻勢，不僅成功讓戀情死灰復燃，還已悄悄地瞞著外界復合3個月。

不過李毓芬在聽見相關傳聞後，直回：「哪來的消息啊？」強調2人現在只是「好朋友」，是否因為公司下達禁愛令，所以無法大方承認復合？李毓芬經紀人則駁斥，更表示公司也很鼓勵李毓芬談戀愛。而目前人在威尼斯影展的柯震東經紀人僅以「私人生活不過問」為由，不願做出正面回應。

(中時電子報)