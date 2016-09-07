柯震東被爆3招追回她 李毓芬駁斥：哪來的消息
男星柯震東4月被爆情斷「Dream Girls」成員李毓芬，男方事後傳出曖昧澳門賭王千金何超蓮，但均遭雙方否認，而時隔近5個月，柯震東卻被週刊驚爆靠「3招」成功追回李毓芬，甚至已經悄悄復合3個月，但李毓芬在聽見消息後，錯愕回應：「哪來的消息？」
據《壹週刊》報導，柯震東疑似不甘心因為何超蓮的出現，讓他和李毓芬的緣分就此結束，因此即便人在大陸趕拍新戲，仍是靠著每天傳簡訊，打網路電話、聊他送她的愛犬生病當話題，以及自知有錯在先，於是放低身段等3招攻勢，不僅成功讓戀情死灰復燃，還已悄悄地瞞著外界復合3個月。
不過李毓芬在聽見相關傳聞後，直回：「哪來的消息啊？」強調2人現在只是「好朋友」，是否因為公司下達禁愛令，所以無法大方承認復合？李毓芬經紀人則駁斥，更表示公司也很鼓勵李毓芬談戀愛。而目前人在威尼斯影展的柯震東經紀人僅以「私人生活不過問」為由，不願做出正面回應。
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。