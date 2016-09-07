廣州恒大獎勵陸國腳門將曾誠500萬元

在6日晚進行的世界杯足球賽亞洲區預賽中國大陸與伊朗大戰，門將曾誠在拚搶中受傷下場，中伊兩隊以0比0踢和。7日，廣州恒大俱樂部官方宣布，對曾誠在該戰的英勇表現進行嘉獎。獎勵曾誠「恒大國腳國家隊比賽拚搏獎」獎牌一枚，以及人民幣100萬元（約新台幣500萬元）。同時，俱樂部將第一時間安排曾誠赴歐洲進行手術治療康復。

(旺報)