賊欲偷木材反被法規書吸引 當場遭警逮
28歲蔡姓嫌犯侵入住宅偷木材不成，反被桌上的六法全書吸引，還讀得津津有味，6日中午12時許，當場被嘉義縣民雄警分局民雄派出所巡邏員警劉明讓逮個正著，讓警笑稱，是否在研讀自己犯的罪名。
蔡姓嫌犯向警供稱，因自己家中有養狗，騎機車路過看到民宅內堆滿木材，想竊取木材為狗造屋，但目光卻被桌上一本六法全書給吸引，並拿著書走到門外仔細閱讀，完全忘記最終目的。
承辦員警劉明讓說，偷竊前科累累的蔡嫌，閱讀六法全書的舉動，讓他覺得很好笑，不知道是不是在研究他犯了什麼罪，且人贓俱獲，不費吹灰之力當場逮捕。
(中時)
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