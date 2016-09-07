不識LV 拾荒老婦只拿包裝袋
江蘇省儀征市一名男子丟失價值兩萬多元的路易威登（LV）高檔皮包。該男子報警，警察調閱監視器畫面，顯示是一名拾荒老太太撿走，不過老婦人只拿了皮包外的包裝袋，用來裝垃圾。
《揚子晚報》報導，警方6日接獲失主的報案，稱放在店門外的三個高檔皮包被撿走，請警方幫忙尋找。
經調閱監視器畫面，發現拾荒的老婦人只拿走了皮包的外包裝袋，留著裝垃圾用，皮包則被她扔進河邊的垃圾桶裡。
警方忍著惡臭，找回皮包，發現包裡購買進口車的發票和合格證都還在包內，一起還給失主蔡先生。蔡先生對此相當感謝。
(旺報)
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