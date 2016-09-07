疑情殺 男子刺死陸籍女友後自殘
高雄小港區大陸籍女子吳玉珍疑與同居男友蔡武吉吵架，7日下午在家遭蔡男持刀猛刺，蔡男隨後刺自己胸口意圖自殺，吳女兒子下課返家發現大門反鎖，輾轉報警請求協助，警消破門才發現吳女已當場死亡，蔡男傷勢較輕送醫急救，暫無生命危險。
小港警方表示，43歲大陸籍女子吳玉珍和53歲蔡武吉同居，今天傍晚6點多，吳女在大陸和前夫生的16歲兒子下課返家，見大門從內部反鎖，便打電話給媽媽工作的便當店同事，同事說吳女整天都沒來上班，打電話也沒人接，覺得奇怪便幫忙打電話報警。
警方趕到吳女位於小港區港後路1處公寓5樓住處，當時吳女兒子還在門口，用鑰匙也打不開家門，於是找來消防隊員協助破壞門鎖，進門才發現吳女倒臥在血泊中，當場已沒有呼吸心跳，致命傷位於左頸部靠近鎖骨處，疑遭折疊刀刺中3刀。
而蔡男則倒在吳女附近，他疑似行兇後持折疊刀刺向自己胸口，但因力道較輕傷勢並不嚴重，警方到場時他仍意識清醒，先被送往小港醫院，再轉送高醫急救，生命跡象穩定，並無生命危險。
警方表示，吳女的兒子轉述母親和同居男友最近感情不睦，且疑有金錢糾紛，可能因此爆爭執引發殺機，但因蔡男仍在急救中，無法交代行兇原因，警方將待他傷勢穩定後再進行偵訊，以釐清案發經過。
不過，吳女工作的便當店同事晚間赴派出所製作筆錄時表示，蔡男是吳女的前男友，將房子賣給吳女後仍賴著不走，兩人為此不斷爭執，吳女後來另結新歡，最近下班之後，她會先回到港後路住處洗澡，接著再到現任男友家，蔡男還曾多次跟蹤，十足恐怖情人行徑。
＊珍惜生命 請撥1995
(中時)
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