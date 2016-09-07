陸客不來 李明賢：新政府選前說屁話 出事怪前朝
陸客不來，新政府竟牽拖前朝！陸委會副主委邱垂正，怪馬政府沒提醒官方業者「水龍頭會關上」，讓業者沒做好風險控管，是導致業者蒙受重大損失主因。國民黨文傳會副主委李明賢今天在臉書po文怒批邱垂正，陸客不來，政府牽拖、牽拖、再牽拖！
李明賢不滿說，「奇怪，新政府為何要把自己的責任推馬政府身上？是你們決定不承認九二共識的，不是馬英九或國民黨拿槍逼民進黨的」。而早在去年春天，大陸國家主席習近平就說過九二共識很重要，「基礎不牢地動山搖」，也就是說，若蔡英文當選，今天的局面是可以預見的。
李明賢憤怒說，民進黨競選團隊自己就不誠實，不肯把最可能發生的情況講給選民聽，選前只講一些「不會降低陸客額度」的屁話，現在出事了反而是前朝的錯？
李明賢指出，找遍理由怪遍世界，到最後陸客若還是不來，苦果都還是得民進黨自己吞。這一筆帳也將被紀錄為民進黨執政的負面資產，直到五年、十年後大家仍記得！
(集團連線報導)
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