習李指示嚴打電信詐騙

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大陸警方押解電信詐騙犯回國。（圖／中新網）

大陸公安部長郭聲琨6日在上海調研反電信網路詐騙工作時表示，將按照習近平指示精神，堅決遏制電信網路詐騙犯罪，切實維護人民群眾財產安全。

據公安部網站7日消息，郭聲琨表示，中共總書記習近平、總理李克強都對反詐騙有所指示。他說，要認真貫徹落實習近平總書記重要指示精神，按照李克強總理、孟建柱（中央政法委書記）等中央領導要求，打擊電信詐騙。

他指出，中共黨中央、國務院高度重視打擊治理電信網路詐騙犯罪工作。決不能讓群眾的養老錢、救命錢、上學錢被騙的悲劇屢屢發生。

郭聲琨透露，去年6月建立了23個部門參與的國務院打擊治理電信網路新型違法犯罪工作部際聯席會議制度，加強組織領導和統籌協調。

(中時電子報)