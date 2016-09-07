周曉涵爆乳代言 談緋聞男發好人卡

周曉涵今天亮麗出席內衣代言活動。(典十成金提供)

周曉涵代言內衣展露有料身材。(典十成金提供)

周曉涵代言內衣展露有料身材。(典十成金提供)

周曉涵秀一段《歌劇魅影》的表演。(典十成金提供)

周曉涵的繪畫創作。(典十成金提供)

周曉涵因個性爽朗大方，每拍戲必和男演員傳緋聞，電力十足，她先前和李運慶爆曖昧，前不久拍完電視劇《我和我的十七歲》，和同劇的王家梁也傳關係匪淺，兩人甚至曾單獨出遊。她今天出席思薇爾內衣代言活動，哪個才是她的喜歡的類型？她說，李運慶會做菜、是個性溫和的好好先生，但她不喜歡太博愛型的男生，王家梁愛健身，很欣賞他的毅力，但他是處女座，「我是獅子座，我們如果在一起可能很容易吵架吧，他很注重細節，我比較大剌剌。」

至於和她交情也不錯的陳楚河，她說兩人就像哥兒們，「我也怕被他和賴雅妍的粉絲攻擊，還是算了。」近來林心如和舒淇都是和多年老友結婚，摯友變至愛，周曉涵透露，身邊也有一位多年摯友，對方大她一歲，是大學時期的同學，念建築系，目前在統一集團工作，他個性像大仁哥，兩人生活相處上很合得來，她常參加他的家庭聚會，對方雖有女友，「哪天會變成摯愛都很難說，真有那一天到來，會閃婚也不一定。」她強調，將來的男友一定要能接受她這位閨密，她也不會為男友放棄這位多年摯友。

她今天在台上表演一段《歌劇魅影》，化身女主角克莉絲汀，和男舞者扮演的魅影，演譯一段歌劇魅影的經典橋段。常有人說「女人胸大無腦」，擁有好身材的周曉涵卻不以為然，為破除大家的成見，她平時會利用空暇時間充實自己，最近迷上繪畫設計，頗有天分的她，設計出來的作品周遭的朋友都讚譽有加，她笑說如果不演戲，希望將來可以靠繪畫設計過日子。

(中時)