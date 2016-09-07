iPhone7印度可能26日上架銷售
蘋果公司新一代iPhone 7美國時間7日亮相，印度媒體報導，最新蘋果手機可望在26日於印度上架銷售，32G容量的售價大約折合新台幣2萬9667元起跳。
印度已是全球智慧型手機成長最快的市場之一，也是全球第二大智慧型手機市場，「印度斯坦時報」（Hindustan Times）引述匿名熟悉內情人士的消息透露，「我們已經準備好新發表的iPhone，在9月15到19日從美國發貨到某地。我們（印度）應該會在9月26日取得手機（iPhone 7）。」
這也顯示蘋果公司已加快上市速度，希望在印度取得好的銷售成績。
印度的智慧手機產業人士指出，美國未綁約、已解鎖的iPhone 7最便宜的32G版本售價應該在749美元左右（約新台幣2萬3400多元），同款手機在印度的售價應該會從6萬3000盧比（約新台幣2萬9667元）起跳。
根據一份資料，今年1到6月，共有130萬支iPhone運到印度銷售，比去年同期成長75%。印度已經成為蘋果iPhone在全球銷售成長的亮點之一。1050907
(中央社)
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