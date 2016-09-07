富邦接手義大 盼每年都打進總冠軍賽
富邦育樂將接手義大犀牛職棒隊，進軍中華職棒，富邦育樂總經理蔡承儒今天表示，希望打造每年都能進總冠軍賽的球隊，會跟教練深入討論，尊重教練、相信專業。
富邦金控今天召開記者會宣布，金控旗下富邦金控創投的子公司富邦育樂與義大育樂公司已經簽署合作備忘錄，待交易正式完成後，富邦育樂將接手義大，正式進軍職棒。
對於接手後的戰績目標，蔡承儒表示，希望用3至5年的時間證明，剛開始是硬體成本的投入，戰績是中長期的目標，希望打造每年都能進總冠軍賽等級的球隊。
目前中職各隊主場轉播平台不一致，中信兄弟和義大犀牛的主場是由緯來轉播，統一7-ELEVEn獅和Lamigo桃猿的主場是由FOX轉播，此外，還有網路頻道。
蔡承儒表示，轉播權還有待討論，相信未來的潛力會越來越大，各種平台很多，所以要談得更細，讓球迷有更多平台觀賞球賽。
中職會長吳志揚表示，期待富邦集團的力量，擁有各種行銷管道讓市場活絡起來，他代表另外3隊歡迎富邦加入中職，一起讓中職更好。1050907
(中央社)
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