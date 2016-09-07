男版唐立淇穿高跟鞋 比美中性路嘉欣
「男版唐立淇」又仁出道以來首次嘗試主持活動，他戴上招牌「唐立淇假髮」、腳踩超高高跟鞋，頗有與今天打扮中性的來賓路嘉欣比美的意味。
網路紅人又仁因模仿星座專家唐立淇而爆紅，被稱為「男版唐立淇」，他日前正式與經紀公司簽約，進軍演藝圈，並成為藍正龍與周幼婷的師弟。
才剛出道不久，又仁今天獻出商業活動主持的處女秀，有趣的是，又仁戴上招牌「唐立淇假髮」、腳踩超高高跟鞋；對比來賓路嘉欣，則以中性連身寬褲打扮現身，頗有互相比帥、比美的意味。
兩人雖是第一次見面、也是第一次同台，但默契還不錯，現場不斷製造笑料，路嘉欣笑說，「第一次見面就一起胡說八道。」又仁則是不斷稱讚她「好瘦又好美」。
談到最近的工作計畫，路嘉欣將在10月為舞台劇繼續巡迴中國大陸演出，另外，她最近也跨足創作音樂，寫了一首歌獲得作詞人鄔裕康的肯定，希望很快有機會能將它製作完成並發行。而又仁正在為一個結合歌舞綜藝及流行資訊的節目，進行企劃討論，最快在年底前推出。1050907
(中央社)
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