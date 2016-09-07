日本73歲老翁 成功泳渡津輕海峽

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日本73歲老翁富永俊夫（Toshio Tominaga）今日成功游泳橫渡本州北部青森縣與北海道之間的津輕海峽，創下泳渡該海峽最高齡者的紀錄。

富永俊夫今日凌晨5時30分下水，游了大約30公里，在下午3時30分抵達北海道福島町海岸，達成泳渡海峽的壯舉。

(中時)