福島核電廠受控制 前日相小泉批安倍說謊
為了福島核電廠安全問題，前日本首相小泉純一郎槓上現任首相安倍晉三。小泉說，3年前安倍爭取東京主辦奧運權，不惜編織謊言，指稱福島核電廠受到控制，其實這樣的說法根本是謊言。
小泉純一郎於2001到2006年間擔任首相，受到日本人民歡迎，卸任後因2011年3月發生地震海嘯，導致東京電力公司（TEPCO）福島第一核電廠發生核災，自此反核旗幟鮮明，對安倍日後啟動核能廠等相關政策很有意見。
根據路透報導，安倍2013年9月在國際奧委會（IOC）演說，對福島電廠的安全提出保證，以減輕各方對東京取得奧運主辦權的疑慮。現年74歲的小泉7日在記者會上說：「安倍先生所謂『受控制』是謊言」，其實「那並未受控制。」
他說，東電要建造全世界最大「冰牆」，阻止地下水流入損壞反應爐地下室並造成輻汙水，受到外界廣泛質疑。小泉並指出：「他們不斷說做得到，但他們做不到」。專家說，要處理近百萬公噸儲存在福島電廠水槽的輻汙水，是最大的挑戰之一。
(中時電子報)
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