陸護南海主權 台商搶進海水淡化產業

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台灣鴻銘實業公司總經理金士懿。（金士懿提供）

大陸在南海積極維權，但南海諸島的飲用水問題一直未能有效解決，台灣已有海水淡化產業開始準備搶食這塊市場大餅。

台灣鴻銘實業公司總經理金士懿受訪時表示，近年來積極開發海洋藍金產業，開發以海水為原料的高經濟產值新興水資源事業，所有技術均由台灣生產製造。準備搶食大陸海水淡化的市場。

金士懿指出，海水萃取提煉是一種水處理技術，海水淡化主要區分民生使用、工業使用、高級飲用，使用的區分所產生的基礎成本及利潤差異極大。而該公司以超高溫技術萃取海水，生產的元素水為小分子結構完全無菌，可長期儲存不變質，能做為軍事戰備存水以及長期急難救助使用。

此外，該公司設計製造的海洋元素萃取機還可應用在淡化造水、水產養殖、食品加工、畜牧食品加工、製鹽、保健品、製藥、製酒、水療、化妝品、天然有機肥料製造等多種目標原物料產業。

金士懿表示，為進軍大陸市場，該公司除了生產微量元素水及原物料實施銷售外，還結合大型海水淡化廠，處理滷水零排放，並建立大型海洋度假村結合海洋元素萃取觀光工廠，及成立海水養殖科研中心。未來還將研發船用海水淡化機提供船員使用高級飲水，並建立大型飲用水補給船，出海供水。

(旺報)