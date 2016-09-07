唐美雲歌仔戲挑戰三角戀 兩人愛許秀年都「落馬」
唐美雲歌仔戲團2016年第三齣年度大戲《風從何處來》大膽挑戰姊弟三角戀情，且不同以往以戲中戲表演模式，唐美雲這次戲中和小咪演師兄弟，兩人愛上許秀年卻都「落馬」。
繼《燕歌行》與《冥河幻想曲》之後，唐美雲歌仔戲團第三度邀請戴君芳執導，並與《春櫻小姑─回憶的迷宮》的編劇陳健星聯手，將禪宗祖師的故事搬上戲台，同時側面描述梨園的繁華與蒼涼。唐美雲除飾演劇中主角朱鳳笙以外，也在戲中戲裡以朱鳳笙的神態情緒扮演戰神呂布、禪宗高僧神秀，將以最傳統的內台戲方式演出，讓觀眾能夠回味兒時看歌仔戲的樂趣。
「永遠的娘子」許秀年擺脫娘子形象，扮演精明幹練的戲班班主，第一次嘗試覺得很新鮮，這次唐美雲和小咪演她的師弟們，還被兩個人追求，許秀年最後兩個都沒選，心歸戲班的老闆，許秀年開玩笑說，這次的角色缺乏父愛，所以才會愛上自己的師父。
(中時)
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