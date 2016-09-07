俄將購阿瑪塔戰車 總數超過百輛

我要評比

T-14是首次採用無人炮塔設計的戰車，因此乘員都在前方駕駛區。(圖/美聯社)

俄羅斯國防部和烏拉爾機械工業公司(Uralvagonzavod)完成簽約，同意訂購總數超過一

百輛的T-14「阿瑪塔」(Armata)戰車，包括試驗型與量產型。

俄國衛星網報導，俄國國防部簽訂的這項合約，是T-14戰車的第一批先導型，將來還會依據

部隊的操作心得提出後續訂單與相關改良。俄國國防部副部長尤里.鮑里索夫(Yuri Borisov)說：「我們會視這批新戰車的使用情況決定是否要繼續大量採購。」

T-14是高度自動化的新式戰車，乘員僅需三人，炮塔裡不安排乘員，全部採自動裝填，有效改善俄製戰車的安全性。引擎馬力達1500匹(後續還會提升到1800匹)，具有高度機動力與速度。主炮口徑為125公釐，射程8公里，射速可達每分鐘14發。許多觀察家評定為下世代的主戰車，是現今科技性最好的戰車。

(中時電子報)