行政院首度召開文化會報 鄭麗君：有意義的創舉

要如何表示新政府支持文化預算，也支持文化的重要性？行政院長林全一上任就裁示成立行政院文化會報，7日終於召開。

鄭麗君會後表示，感謝行政院林院長一直以來對於文化施政的大力支持，「文化會報的召開是一個十分有意義的創舉，也顯示了政府對於文化施政的重視。」

鄭麗君表示，行政院文化會報下設置了「文化保存與社區營造」、「內容產業振興」、「文化體驗教育」、「國際與兩岸交流」四個不同文化施政範疇的專案小組，以及一個檢驗文化施政不能忽略多元文化及文化多樣性原則的「多元文化與文化多樣性」五個常態性專案小組，「未來將透過專案小組邀集各部會以及地方政府，進行跨部會文化施政計畫的合作協調及文化政策白皮書的滾動檢討。」

行政院文化會報由林全擔任召集人，政務委員林萬億、張景森擔任副召集人，文化部長鄭麗君擔任執行秘書，並由外交部等15個相關部會首長擔任委員，以及邀請林曼麗、林崇熙、魏德聖及陳其南四位專家學者擔任民間委員。

未來除了正式會議外，5個常態性專案小組將處理特定議題，參採公民論壇意見形成政策議題，會議召開時，也將邀請相關機關（構）與地方政府代表、專家學者、民間機構團體代表列席參與討論研議。

(中時)