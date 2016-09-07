大眾與江淮汽車聯姻 攻新能源汽車領域

新浪財經報導，大陸車商江淮汽車今（7）日發布公告，大眾（Volkswagen）汽車（中國）投資有限公司與安徽江淮汽車股份有限公司，已經於9月6日在德國沃爾夫斯堡簽署了諒解備忘錄。

根據諒解備忘錄，雙方正在就新能源汽車領域成立一家雙方各占50％股權的新的合資企業。該合資公司將以新能源汽車產品為基礎，集研產銷一體。雙方將在新能源汽車整車及零部件的研發、生產、銷售、出行方案等領域開展全方位合作。

知情人士透露，大眾與江淮簽署備忘錄前，大眾曾多次組織專家團隊對江淮新能源的生產研發和市場等進行了多輪調研，也就是說，與江淮合資，是大眾深思熟慮的結果。

一旦協議正式簽署，大眾在中國將擁有第3家合資公司。不過，中國政策規定，同一家外商可在國內建立最多兩家生產同類整車產品的合資企業。目前大眾在中國已經擁有一汽-大眾、上汽大眾兩家乘用車合資公司，而這也是大眾江淮能否成功合資的政策阻力。

不過，有消息稱，國家主管部門在去年6月份曾專門針對電動乘用車企業開放單一生產資質，同理，電動汽車或不在上述產業政策限定範圍之內。

(工商)