遊戲廠商縮短新機發表周期

我要評比

《華爾街日報》報導，為了因應日新月異的科技潮流，對抗逐漸壯大的對手陣容，索尼（Sony）、微軟（Microsoft）等電玩業巨擘決定縮短推出新款遊戲主機的周期，一改過去數十年大多時隔6～7年才發表新機的模式。

索尼、微軟各自即將發布更具威力的新機種，與上一代產品僅相距3年，期盼滿足玩家對最新技術的渴望。

索尼周三在美國發布升級版PlayStation 4（PS4），內建更高階元件以執行虛擬實境和所謂的4K超高畫質影像技術，預料新機較目前PS4更輕薄、更便宜。

(工商)