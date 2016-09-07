川普支持度小幅領先希拉蕊

美國總統大選日漸逼近，備受爭議的共和黨總統候選人川普（Donald Trump）支持度由落後到小幅領先。據CNN／ORC周二公布的最新民調顯示，川普以45％的支持率小贏民主黨候選人希拉蕊（Hillary Clinton），後者支持率為43％，兩者差距僅2個百分點。

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