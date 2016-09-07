文化會報今召開 魏德聖等4民委助陣

行政院文化會報今（7）日成立，並由行政院長林全擔任召集人召開首次會議，展現對文化政策的重視，比較特別的是，邀請導演魏德聖、前文建會主委陳其南、雲科大人文科學院副院長林崇熙、前故宮博物院院長林曼麗等擔任民間委員，4人各具影視、社區營造、文化資產、視覺與表演藝術等專業背景，受矚目。

林全強調，希望透過跨部會協調，整合相關文化資源與策略，強化文化表現在國家整體政策所佔的重量，並結合文化界人士等，讓文化表現更具吸引力與原始特色。文化會報副召集人由政委林萬億、張景森擔任，執行秘書為文化部長鄭麗君，外交部等15個相關部會首長擔任委員，希望達到「部部都是文化部」的境界，讓台灣多元文化蓬勃發展。

原則上，文化會報每6個月召開一次會議。除了正式會議，另將設置「內容產業振興組」、「多元文化與文化多樣性組」、「文化體驗教育組」、「國際與兩岸交流組」、「文化保存與社區營造組」等5個常態性專案小組，處理特定議題。

文化部也提出「提振影視內容發展架構報告」，資金面有「獎補助─投融資」雙軌基金、強化多元資金來源及專案投資輔導等行動策略；產製面有強化影視內容產製輔導措施、發展內容IP跨域應用人才培育、連結在地文化記憶等行動策略；通路面則提出電視節目自製率、強化國片院線通路、拓展國際市場及新媒體、影像教育等行動策略；環境面有法規整備、建立影視專業中介組織、影視基地、整合公廣集團等行動策略。

林全表示，提振影視產業是政府施政重要標的。首先要留住本土人才，讓他們有發揮和學習的空間，也可考慮引進國外人才，讓國內人才與之交流；另外，需培養需求人口，擴大國內市場，並提供基礎建設和設施，讓具創意的作品源源不絕。

鄭麗君指出，文化政策白皮書有3項重要紮根：一從歷史紮根、文化保存做起，有賴專案小組形塑未來合作機制；二是教育紮根，期待讓文化體驗融入教育，培養未來文化欣賞人口，讓文化產業永續；三是紮根、發揚在地文化，讓臺灣特色從在地文化長出。

(工商)