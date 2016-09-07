陸明年起300萬以上匯票全部電票辦理

21世紀經濟報導，中國大陸明年起300萬元人民幣（下同）以上商業匯票應全部通過電票。

今（7）日，票據市場流傳中國人民銀行近日下發《關於規範和促進電子商業匯票業務發展的通知》。其中提到，人行要求自2017年1月1日起，單張出票金額在300萬元以上的商業匯票應全部透過電票辦理；自2018年1月1日起，原則上單張出票金額在100萬元以上的商業匯票應全部通過電票辦理。

(工商)