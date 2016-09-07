同窗變同事 迪歐提瑪四重奏成軍20年默契十足

迪歐提瑪四重奏成軍20年默契十足。(業者提供)

紀念剛過世的現代音樂大師法國作曲巨擘布列茲，法國音叉獎得主迪歐提瑪四重奏(Quatuor Diotima)下周訪台，帶來布列茲為他們重新譜寫的《兩首冊頁》，這也是該曲的亞洲首演。

四位就讀於巴黎高等音樂院的同窗好友，1996年成立迪歐提瑪四重奏，第一小提琴為來自中國瀋陽的趙雲鵬，第二小提琴洛桑蒂（Constance Ronzatti），中提琴夏瓦里耶（Franck Chevalier）以及大提琴莫雷（Pierre Morlet）。趙雲鵬表示，「迪歐提瑪」這個名字以義大利作曲家諾諾（Luigi Nono）的作品《Fragmente-stille an Diotima》為名，藉以表明他們對推廣現代音樂的使命感。

成軍20 年來，迪歐提瑪四重奏對現代音樂的專注與重視，也獲得老字號但已經解散的阿班貝爾格四重奏賞識，受邀在倫敦威格摩爾廳、巴黎音樂城、柏林Ultraschall音樂節等地演出。該團也曾獲巴黎FNAPEC大賽首獎、倫敦弦樂四重奏大賽當代音樂演奏首獎、法國金叉獎等，至今該團已經成為演奏當代弦樂四重奏作品的權威，世界巡演時必定會安排一首當代作品，這也成為迪歐提瑪四重奏的特色。

這次訪台，迪歐提瑪四重奏音樂會上半場除了布列茲的音樂之外，也會演出舒伯特《a小調第13號弦樂四重奏，D 804》之外，下半場貝多芬晚期弦樂四重奏作品裡重量之作《升c小調第14號弦樂四重奏，作品131》。

主辦單位鵬博藝術總經理徐鵬博表示，貝多芬這首作品有七個樂章，而且音樂家必須從頭該到尾不間斷演出共長達40多分鐘，相當難得。這首作品也充滿故事，啟發許多後輩音樂家，該曲是貝多芬本人認為是室內樂作品中他自己寫得最好的一首，作曲家華格納則認為該曲的〈第一樂章〉是他所聽過「最憂鬱的音樂表達方式」；作曲家舒伯特在去世前五天的遺願就是再聽一次這首作品。

迪歐提瑪四重奏將於9月13日舉行音樂會，地點在台北國家音樂廳。

(中時)