研究報告：員工入股有助企業提升獲利

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《華爾街日報》引述1份調查全球將近5.7萬家企業的研究報告指出，企業若採取員工入股作為報酬，有助於提升獲利表現，比那些沒有採取此策略的企業更具優勢。

愛荷華大學管理與組織學教授歐鮑伊（Ernest OBoyle）表示，企業若實施利潤分享、分紅入股計畫等員工持股方案，則可提振獲利最高4％。

(工商)