買房或租房 陸媒探討

大陸北京居，大不易。要買房子或租房子，民眾有著不同看法，搜狐理財對此整理了兩方的看法。

一名在北京打拚的王姓少年說，過去一年在一家創業公司順風順水，資本寒冬沒波及到公司的業績。照此節奏下去，他應可在北京成家立業，走上人生另一個階段，不過，他不打算在北京買房。

王姓少年表示，在北京一個月花1萬元人民幣就能租到很好的房子了，如果住膩了、換工作了，還可以換房子租。要是買同等地段的房子，至少得花600萬，這些錢夠住50年了。一套二手房現在剩下的產權，也就50年吧。

不過，該文作者「挖財君」認為，此言似乎有道理，但細想後，發現不對勁，因為這600萬並不是靜態的錢，北京的房價一直在漲，就算忽略了買房的投資屬性，也不能忽略房租會隨著房價變化的事實，還要考慮工資是否漲得過房租。

挖財君還指出，是否能一輩子租房住，從某種意義上說是一道算術題。因為，買房的投資屬性較強，而租房只能算消費，所以，這兩者適用於不同的經濟邏輯——消費品的價格，是和社會平均收入呈正相關的。

(旺報)