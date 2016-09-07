奧運男桌冠軍愛蔡依林13年 手把手教她打球樂歪
大陸桌球好手馬龍是天后蔡依林的13年鐵粉，今年奪下里約奧運桌球男單冠軍時，蔡依林還在微博轉發相關貼文道賀，讓不少粉絲直呼幸福。今（7日）他和蔡依林一起錄製節目，不但被偶像擁抱，還有機會親自教天后打球，興奮之情展露無遺。
馬龍今和蔡依林一起錄製大陸節目《天天向上》，兩人除了在現場手牽手合唱《今天你要嫁給我》，Jolon還給他一個大擁抱，令馬龍露出又驚又喜的表情。隨後馬龍還手把手教偶像打球，全程始終掛著樂歪的笑容，被粉絲笑虧「龍哥今天開心死了」、「看你一臉幸福樣」、「追星的最高境界」，並稱他是最幸運的歌迷，但也有不少龍粉吃醋，開玩笑說「馬龍你看看你的迷妹，不要只記得你的偶像」。
(中時電子報)
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