奧運男桌冠軍愛蔡依林13年 手把手教她打球樂歪

馬龍是蔡依林的忠實粉絲。（圖／取材自馬龍微博）

被蔡依林擁抱時，馬龍面露驚喜笑容，親教天后打球時也笑開花。（圖／取材自井井SAMA微博）

馬龍錄節目時，興奮之情展露無遺。（圖／取材自井井SAMA微博）

大陸桌球好手馬龍是天后蔡依林的13年鐵粉，今年奪下里約奧運桌球男單冠軍時，蔡依林還在微博轉發相關貼文道賀，讓不少粉絲直呼幸福。今（7日）他和蔡依林一起錄製節目，不但被偶像擁抱，還有機會親自教天后打球，興奮之情展露無遺。

馬龍今和蔡依林一起錄製大陸節目《天天向上》，兩人除了在現場手牽手合唱《今天你要嫁給我》，Jolon還給他一個大擁抱，令馬龍露出又驚又喜的表情。隨後馬龍還手把手教偶像打球，全程始終掛著樂歪的笑容，被粉絲笑虧「龍哥今天開心死了」、「看你一臉幸福樣」、「追星的最高境界」，並稱他是最幸運的歌迷，但也有不少龍粉吃醋，開玩笑說「馬龍你看看你的迷妹，不要只記得你的偶像」。

(中時電子報)