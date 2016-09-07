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俄羅斯官方周三公布，消費者物價在8月30日至9月5日該周呈現持平。

自今年以來，俄羅斯物價累計揚升3.9％，升幅低於去年同期的10.4％。俄國央行繼6月宣布調降基準利率2碼後，在7月會議決議將利率維持在10.5％。

(工商)