陸駐菲使館：未在黃岩島填海施工
菲律賓政府官員披露照片，顯示中國大陸可能在黃岩島進行填海工事之後，大陸駐菲大使館今天發表聲明否認菲方質疑，並稱黃岩島區域的現況未被改變。
大陸駐菲大使館聲明指出，黃岩島一帶「有一些漁船在那裏，局勢沒有改變，那裏沒有挖泥或建造活動」。
菲律賓國防部官員在4日清晨召開的國家安全會議上，向總統杜特蒂出示偵察機拍到的照片，顯示4艘大陸駁船、2艘運兵船以及4艘海警船，出現在黃岩島週邊，擔心這是中國在黃岩島展開填海工事的前兆。
陸方聲明坦承在黃岩島附近部署多艘海警船，但強調這是為了在黃岩島海域執法。
黃岩島距菲國三描禮士省約124浬，位於菲國200浬專屬經濟區內，菲方與中方都主張擁有黃岩島主權。
2012年4月，雙方船艦在黃岩島海域發生約2個月的對峙，菲方撤船後，陸方實質占領黃岩島，從此禁止菲國漁民前往捕魚。隔年，菲方將南海爭議提交國際仲裁。
聲明說，「中方願與菲方合作，加強互信並促進雙邊關係發展。」
根據菲國媒體報導，杜特蒂看到照片後質疑北京與馬尼拉修好的誠意，並要求陸方提出說明。1050907
(中央社)
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