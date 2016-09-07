海嘯演習模擬印尼地震 印度撤4萬人

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聯合國教科文組織今天舉行為期2天、模擬印尼南蘇門答臘發生芮氏規模9.2地震引發的海嘯演習，共23國參與，印度也執行在不到3小時內從沿岸疏散4萬人的演習。

造成嚴重死傷的南亞海嘯迄今已近12年，聯合國教科文組織（UNESCO）特別舉辦海嘯演習，模擬在印尼南蘇門答臘發生大地震引發海嘯，共有包括印尼、印度在內的23國參加。

根據模擬，印尼南蘇門答臘發生規模9.2的大地震，震波引發的海嘯將衝擊包括清奈在內的整個印度東岸，及印度最東端的屬島安達曼與尼古巴群島（Andaman and Nicobar Islands）。

印度政府今天根據這項模擬，在3小時以內疏散、撤離可能被海嘯衝擊的沿岸居民約4萬人。3小時是計算海嘯從印尼地區影響到印度而擬定的時間。

根據「新德里電視台」（NDTV）報導，由於2004年南亞大海嘯造成印度超過5000人死亡，所以印度官方非常重視這次海嘯演習。

這項海嘯演習明天還將繼續，模擬在印度洋的馬克蘭（Makran）海溝發生規模9的地震，引發海嘯將衝擊包括印度金融大城孟買的印度西部海岸，以及巴基斯坦和伊朗的南部海岸。1050907

(中央社)