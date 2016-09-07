不堪病痛 比利時帕運金牌選手欲安樂死
2012年倫敦帕運100公尺輪椅賽跑金牌得主、比利時帕運女子選手福沃特，因為不堪病痛纏身，計劃在帕運結束後安樂死。
2016年帕拉林匹克運動會（Paralympics）當地時間7日將在撙節與禁藥背景中揭幕，巴西里約熱內盧馬拉卡那體育場（Maracana）將再一次成為大型運動會的開幕式場地。
儘管帕運選手克服身體殘缺，在運動場上展現力與美的故事頻頻在媒體前揭露，讓人莫不為這些殘而不障的運動員喝采，但許多帕運選手必須面對病痛卻是外人難以體會。
現年37歲，極可能在今年里約帕運再為比利時奪下金牌的福沃特（Marieke Vervoort）在接受法國第二電視台（France 2）訪問時就透露，考慮在帕運結束後，進行安樂死。
福沃特被退化性脊椎病變纏身長達20年，並導致她雙腿不良於行，逐漸退化的身體機能讓她必須長時間臥床。福沃特說，人們看到的是她的笑顏與金牌，卻沒看到她病痛纏身，難以入眠的另一面。疼痛讓她難以入眠，也必須有人全天候隨時照護。
她向媒體透露，7月時她開始思考安樂死的可能，並已經取得醫師同意。是否一定會執行，福沃特說，可以確定的是我的運動生涯將會在里約帕運後劃下句點，「至於生命會將我帶到哪裡，我們拭目以待」。
儘管有意安樂死，福沃特並未為自己的人生感到失望。她日前接受比利時媒體訪問時曾表示，雖然有病痛，但她經歷了一些其他人只能夢想的事。在她的葬禮上，他希望每個人能舉起香檳酒杯向她致敬，因為她是最好的。1050907
(中央社)
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