苗栗女學生遭擄案 涉案男車內查獲安眠藥

苗栗縣發生國中女學生遭人強擄上車灌藥意圖性侵案，涉案張嫌落網後供稱與女方是網友，但手機、電腦卻查無雙方通聯資料，警方也在他作案車上找到2顆長效型安眠藥。

苗栗縣5日驚傳有國中女學生放學後，在學校附近停車場遭不明人士誘騙上車強灌藥物，隨即載往苗栗市大同國小地下停車場意圖性侵，女學生事後平安脫困返家但飽受驚嚇。

警方獲報後徹夜追查，今天循線在彰化員林一處出租套房內，逮捕涉案的31歲張姓男子，在張男作案用黑色轎車駕駛座椅下方及左後座踏墊查獲2顆白色藥丸，行李箱內有疑似捆綁女學生用的麻繩。

張男第一時間即坦承犯案，但聲稱與女學生是網友關係，兩人在網路聊天室認識。

張嫌供稱，案發當天開車北上找女學生，給她吃的是「止痛藥」；然經苗栗縣警局刑警大隊科偵組查證2顆藥丸為長效型安眠藥，對於為何購買藥物男子交代不清，清查他手機、電腦相關資料也都已重灌刪除，查無雙方通話交往紀錄。

警方表示，張嫌說詞與被害女學生指控有極大落差，詳細案情仍待釐清，全案晚間依妨害自由、妨害性自主罪嫌將張男移送苗栗地檢署複訊。1050907

(中央社)