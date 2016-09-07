苗栗女學生遭擄案 涉案男車內查獲安眠藥
苗栗縣發生國中女學生遭人強擄上車灌藥意圖性侵案，涉案張嫌落網後供稱與女方是網友，但手機、電腦卻查無雙方通聯資料，警方也在他作案車上找到2顆長效型安眠藥。
苗栗縣5日驚傳有國中女學生放學後，在學校附近停車場遭不明人士誘騙上車強灌藥物，隨即載往苗栗市大同國小地下停車場意圖性侵，女學生事後平安脫困返家但飽受驚嚇。
警方獲報後徹夜追查，今天循線在彰化員林一處出租套房內，逮捕涉案的31歲張姓男子，在張男作案用黑色轎車駕駛座椅下方及左後座踏墊查獲2顆白色藥丸，行李箱內有疑似捆綁女學生用的麻繩。
張男第一時間即坦承犯案，但聲稱與女學生是網友關係，兩人在網路聊天室認識。
張嫌供稱，案發當天開車北上找女學生，給她吃的是「止痛藥」；然經苗栗縣警局刑警大隊科偵組查證2顆藥丸為長效型安眠藥，對於為何購買藥物男子交代不清，清查他手機、電腦相關資料也都已重灌刪除，查無雙方通話交往紀錄。
警方表示，張嫌說詞與被害女學生指控有極大落差，詳細案情仍待釐清，全案晚間依妨害自由、妨害性自主罪嫌將張男移送苗栗地檢署複訊。1050907
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。