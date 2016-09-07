日宅男宅女逾54萬人 宅資歷長期化

日本內閣府今天公布，逾半年沒上學、工作的15至39歲的「宅男宅女」人數，估計約有54萬1000人。相較於6年前，宅男宅女的人數減少，但宅資歷有長期化的情況。

日本內閣府今天公布去年12月針對15至39歲的5000名男女實施民調，回答率約62.3%。這次是繼2010年，第2度實施調查。

這項民調問到「平時外出的情況如何」，回答「幾乎沒踏出家門」、「只有感興趣的事才出門」等的民眾當中，剔除生病等因素的人，即被視為廣義的「宅男宅女」。

調查結果顯示，回答者當中，相當於宅男宅女的比例是1.57%（上次調查結果是1.79%）。以性別來看，男性占63.3%。

日本內閣府以這項調查結果推估，日本的宅男宅女約54萬1000人，相較於5年前的調查（1.79%，約69萬6000人），減少了15萬5000人。

這次調查問：「當宅男宅女已經多久」，回答「7年以上」者占34.7%，比上次的調查倍增。

成為宅男宅女的年齡以15至24歲者占6成以上，理由包括「不想上學」、「不適應職場」等。35至39歲的宅男宅女占10.2%（上次調查是5.1%），民調顯示成為宅男宅女的年紀有比以前高的情況。

日本內閣府分析指出，可能是因設立諮詢窗口等因素，宅男宅女在人數上有減少的情況。但有必要針對「宅」時間長期化的民眾做專門因應，將加強探訪支援等工作。1050907

(中央社)