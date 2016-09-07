日宅男宅女逾54萬人 宅資歷長期化
日本內閣府今天公布，逾半年沒上學、工作的15至39歲的「宅男宅女」人數，估計約有54萬1000人。相較於6年前，宅男宅女的人數減少，但宅資歷有長期化的情況。
日本內閣府今天公布去年12月針對15至39歲的5000名男女實施民調，回答率約62.3%。這次是繼2010年，第2度實施調查。
這項民調問到「平時外出的情況如何」，回答「幾乎沒踏出家門」、「只有感興趣的事才出門」等的民眾當中，剔除生病等因素的人，即被視為廣義的「宅男宅女」。
調查結果顯示，回答者當中，相當於宅男宅女的比例是1.57%（上次調查結果是1.79%）。以性別來看，男性占63.3%。
日本內閣府以這項調查結果推估，日本的宅男宅女約54萬1000人，相較於5年前的調查（1.79%，約69萬6000人），減少了15萬5000人。
這次調查問：「當宅男宅女已經多久」，回答「7年以上」者占34.7%，比上次的調查倍增。
成為宅男宅女的年齡以15至24歲者占6成以上，理由包括「不想上學」、「不適應職場」等。35至39歲的宅男宅女占10.2%（上次調查是5.1%），民調顯示成為宅男宅女的年紀有比以前高的情況。
日本內閣府分析指出，可能是因設立諮詢窗口等因素，宅男宅女在人數上有減少的情況。但有必要針對「宅」時間長期化的民眾做專門因應，將加強探訪支援等工作。1050907
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。