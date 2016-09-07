立委質疑中央社違法 文化部將進行調查
立委王定宇等人今天質疑中央通訊社用考績逼記者跑業務、抽佣成數說法不一、佣金差額流向不明等，要求檢調、廉政署查明。文化部對此回應，將成立專案小組進行調查。
中央社已發布聲明指出，中央社每年預算須經立法院審議通過，決算也要由審計部查核審定，任何營運都要符合相關法令規定，一切收支流向也有帳目可稽，並無所謂私設小金庫情事。有關立委指稱所謂佣金短少，籲請廉政署介入調查等情事，中央社至表歡迎，並盼早日揭穿抹黑，釐清事實。
聲明指出，對於非事業部門同仁之協助，使中央社度過難關、平衡收支，社內莫不感念在心。衡酌營運之狀況，中央社決定自105年9月1日起，不再請記者協助業務部門推廣業務。
中央社表示，惟任何質疑，俱應查證屬實，絕非率爾論斷，隨意指摘，如此不僅會造成誤導，恐也難以服眾。倘有歪曲事實，刻意汙衊，中央社自當循法律途徑，捍衛應有權益。
民進黨立委王定宇、蔡易餘、何欣純今天在立法院召開記者會，提出3點質疑。中央社是國家通訊社，是否用考績逼記者跑業務？國家通訊社竟容許因業務需要的稿件上版面？中央通訊社產品行銷獎勵辦法規定，非事業部門的獎金上限為成案金額20%，攸關兩成業務佣金到底是兩成還是三成？
王定宇請廉政署立即展開調查，檢察官也應主動了解佣金差額流向，他說這已違反國家預算編列原則，已不是道德問題而是法律問題。
對此，文化部回應，中央通訊社是政府捐助財團法人，定位為國家通訊社，該部對於此案非常重視，今即決議將秉行政中立立場，由該部業管單位、主計單位及法制單位共同成立專案小組，並將委託專業會計師，就委員所提爭議點進行調查，以釐清相關疑點。
文化部表示，如查有不法事實，將分別依相關民刑事法規處理、追究責任，以維護國家及中央社員工權益。1050907
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。