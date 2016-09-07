立委質疑中央社違法 文化部將進行調查

我要評比

立委王定宇等人今天質疑中央通訊社用考績逼記者跑業務、抽佣成數說法不一、佣金差額流向不明等，要求檢調、廉政署查明。文化部對此回應，將成立專案小組進行調查。

中央社已發布聲明指出，中央社每年預算須經立法院審議通過，決算也要由審計部查核審定，任何營運都要符合相關法令規定，一切收支流向也有帳目可稽，並無所謂私設小金庫情事。有關立委指稱所謂佣金短少，籲請廉政署介入調查等情事，中央社至表歡迎，並盼早日揭穿抹黑，釐清事實。

聲明指出，對於非事業部門同仁之協助，使中央社度過難關、平衡收支，社內莫不感念在心。衡酌營運之狀況，中央社決定自105年9月1日起，不再請記者協助業務部門推廣業務。

中央社表示，惟任何質疑，俱應查證屬實，絕非率爾論斷，隨意指摘，如此不僅會造成誤導，恐也難以服眾。倘有歪曲事實，刻意汙衊，中央社自當循法律途徑，捍衛應有權益。

民進黨立委王定宇、蔡易餘、何欣純今天在立法院召開記者會，提出3點質疑。中央社是國家通訊社，是否用考績逼記者跑業務？國家通訊社竟容許因業務需要的稿件上版面？中央通訊社產品行銷獎勵辦法規定，非事業部門的獎金上限為成案金額20%，攸關兩成業務佣金到底是兩成還是三成？

王定宇請廉政署立即展開調查，檢察官也應主動了解佣金差額流向，他說這已違反國家預算編列原則，已不是道德問題而是法律問題。

對此，文化部回應，中央通訊社是政府捐助財團法人，定位為國家通訊社，該部對於此案非常重視，今即決議將秉行政中立立場，由該部業管單位、主計單位及法制單位共同成立專案小組，並將委託專業會計師，就委員所提爭議點進行調查，以釐清相關疑點。

文化部表示，如查有不法事實，將分別依相關民刑事法規處理、追究責任，以維護國家及中央社員工權益。1050907

(中央社)