聯軍炸ISIS卡車 挖苦聖戰士死劫難逃

我要評比

與伊拉克與黎凡特伊斯蘭國（ISIS）交戰的美國為首聯軍在1段影片中，奚落這個恐怖組織，影片畫面顯示，飛彈將逃走的聖戰士炸得粉身碎骨。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，根據影片畫面，1輛ISIS卡車沿著沙漠公路急駛，接著在伊拉克卡雅拉鎮（Qayyarah）附近被落下的巨大火球擊中。

這輛卡車被擊中後，冒出濃濃黑煙。

這段黑白空拍影像上的字幕警告極端分子，「你們儘管逃，但躲不掉」。

發布這段影片的多國聯合特遣部隊（CJTF-OIR）還寫道，「達伊沙（Daesh）無法加速至每小時88英里的下場」；此處指的是電影「回到未來」（Back to the Future ）中，「時光車」必須加速到每小時88英里，才能穿越時空。

伊拉克軍方8月25日在聯軍戰機的支援下，從ISIS手中收復卡雅拉鎮。

當他們逃跑時，那些極端分子以火炬點燃油井，並炸毀輸油管，導致石油外溢。

伊拉克總理曾承諾，將在2016年結束前，終結與ISIS的戰爭。（譯者：中央社劉文瑜）1050907

(中央社)