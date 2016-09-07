全球首位變臉女癌逝 醫：無關抗排斥藥

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醫師今天表示，全球首位接受臉部移植手術病患、法國女子迪諾瓦（Isabelle Dinoire）死於癌症，與她服用的抗排斥藥物無關。

迪諾瓦於2005年38歲時，接受腦死者的捐贈，移植遭愛犬嚴重毀損的部分臉部。

醫師昨天宣布迪諾瓦在「久病纏身」後，於4月病逝。

接受移植手術的所有患者，都必須服用抑制免疫力的強效藥，金髮藍眼的迪諾瓦過去幾年因此飽受許多併發症所苦。

替迪諾瓦進行移植的亞眠大學（Amiens-Picardie University）附設醫院在聲明中說，她受到感染，有顆腫瘤但已成功治癒，還有腎功能下滑和高血壓的問題。

儘管服用抗排斥藥物，迪諾瓦的免疫系統仍於2014年11月開始排斥移植部位，據報也喪失了部分嘴脣功能。

這類藥物會抑制免疫系統，因為免疫系統會將移植器官視為必須排除的侵入者，然而隨著免疫力降低，患者也暴露於受感染和罹癌的風險。

聲明說，迪諾瓦今年1月才動過新手術，然而幾個月後接受檢查時，醫師又發現2015年動過手術的惡性腫瘤復發。

醫院聲明說：「遺憾的是，這一次，任何可行的療法都起不了作用。」（譯者：中央社劉文瑜）1050907

(中央社)