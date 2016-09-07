大谷翔平復出飆163km 陳冠宇中繼1局賞K

我要評比

大谷翔平相隔兩月，再登上投手丘，飆出163公里的火球。(美聯社資照)

陽岱鋼今面對羅德，5打數僅擊出1支安打。（資料照片／火腿官網）

日職日本火腿與羅德交手，旅日好手陽岱鋼與陳冠宇都有出賽，陽岱鋼先發5打數1安打，陳冠宇則是在7局中繼上場，中繼1局無失分，兩隊一路殺到延長賽12局，還是無法突破平手僵局，終場以4比4握手言和。

陽岱鋼今扛下先發第六棒，前9局4個打席，僅靠保送上壘，直到延長賽才擊出內野安打，可惜12局最後一次打席吞下三振。

效力羅德的陳冠宇，此役7局中繼上場，中繼1局面對3個人次，沒有被擊出安打，還飆出1次三振，展現亮眼成績。

大谷翔平相隔近兩個月重返先發，此役雖飆出追平生涯最快球速的163公里，不過僅投2局失1分就退場。

(中時電子報)