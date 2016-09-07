致理科大新生當志工 負重體驗老年生活
不一樣的新生生活！致理科技大學與市府社會局合作，將帶領1546名新生，投入志工服務領域，學生們將藉由負重及束縛裝備，體驗老年人的生活，培養與志工服務的熱忱。不少新生直言，「對於這樣的新生初體驗，感覺相當有趣！」
致理科技大學校長尚世昌表示，活動結合社會局「高齡照顧存本專案，世代志工懂老訓練」，大一新生們未來將穿上負重及束縛裝備，化身為80歲老人，體驗穿衣服、吃飯及看門診報告單等生活作息，進而了解老人照護是需要付出更多的愛心、耐心及同理心。
課指組長黃國光表示，服務學習是近來普遍在大專校院被討論的議題，由於受到教育改革衝擊，輔導學生在求學階段即能有與社區連結，並從中發展完整人格經驗，成為重要的課程內容，因此校方積極規劃，提供學生於服務中學習的機會。
「很有趣！」陳姓新生說，對於大學生活相當期待，可以與新朋友們一起當志工、服務學習，應該是很棒的大學生活。
社會局長張錦麗表示，見證致理師生發揮愛心投入志工行列，以實際的服務來回饋幫助鄉里，創造學校及社區的互惠及和諧，希望能有更多企業、學校及團體一起跟進，帶給老人更快樂、豐富的生活，同時減輕專業照護員壓力，讓更多專業人力願意投入老人照護，進而創造充滿愛與關懷的社會。
(中時)
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