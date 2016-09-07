美國好萊塢沒長進 被指為不平等的震央

儘管電影業的多元性受到普遍關注，但最新研究發現，女性、少數族裔、同志、雙性戀者及跨性別者在好萊塢的遭遇沒什麼改變。這些人現仍被排擠在研究人員口中不平等是「常態」的好萊塢之外。

媒體、多樣性與社會變革倡議（Media, Diversityand Social Change Initiative）今天將在南加州大學安納伯格傳播及新聞學院發表的報告，完全揭露好萊塢在根除幕前幕後存在包容性問題的無所作為。研究人員稱這項問題「廣泛且系統性」存在。

自2007年起，南加大針對每年一百部最受歡迎的電影進行演員、導演、編劇等的人口統計分析，最新報告分析2015年人氣電影，但發現沒有太多改變。

2015年分析的電影中，有台詞的角色女性占31.4%，與2007年不相上下，男女比例是2.2比1。

同志、跨性別角色占所有有台詞角色不及1%，亦即4370個角色中的32個角色，這比2014年的19個角色些微增加。2014年完全無跨性別角色，研究人員2015年找到1個。

這項研究發現，自2007至2015年，在最受歡迎電影中黑人（12.2%）、拉丁美洲人（5.3%）及亞洲人（3.9%）角色占比沒有太多改變。

至於幕後，2015電影的107位導演中，4人是黑人或非洲裔美國人、6人是亞洲或亞裔美國人。當中僅8人是女性，但已是2008年來最多。

研究主要作者、南加大教授史密斯（Stacy L. Smith）在受訪時說：「我們看見不平等加深。我們在研究性別、種族、同志、雙性戀者和跨性別者（LGBT）及殘障角色，確實發現將非異性戀、白人健壯男排斥在外的力量。儘管多所議論、行動及獲得媒體關注，現狀依舊。」

研究總結，好萊塢是「文化不平等的震央」。1050907

(中央社)