好巧喔！陸華鼎獎「誰來誰得獎」遭酸爆

18歲男星劉昊然在今晚華鼎獎奪下最佳新人獎。（圖／取材自微博）

大陸「華鼎獎」有別於其他電影獎項，幾乎由業界專業人士評選得獎者，而是將重責大任交付給民眾，其中50%分數比例便是由民眾上網投票，也因此該獎被認定為「人氣獎」、「口碑獎」，第20屆華鼎獎中國電影滿意度調查發布盛典在今晚於香港九龍灣會展中心舉行，只是整場星光不僅黯淡，巧合的是得獎者「幾乎都是親自出席者」，遭網友酸爆根本是「內定大會」。

第20屆華鼎獎入圍名單一字排開，幾乎都是兩岸三地知名演員，不過在今晚的典禮上親自出席的卻是少數，除了星光黯淡外，就連典禮表演都讓觀眾錯愕，主辦單位找來的盡是叫不出名字的歌手、太極拳演出、古箏彈奏等等，讓不少人直呼「華鼎獎沒救了」、「這算頒獎典禮？」、「丟臉丟到家」。

華鼎獎慘被網友噓爆。（圖／翻攝自華鼎獎微博）

有網友貼出幾次票選都是鹿晗領先，未料最後卻頒給「有去現場」的鹿晗，慘被罵翻根本是「內定大會」。（圖／取材自微博）

而在得獎者一一公布後，詭異巧合更是讓觀眾質疑其公正性，幾乎所有主要獎項，男女主、配角、導演都是「有到場的得獎」，如女配獎得主《翻滾吧！腫瘤君》李媛、女主角《師父》宋佳都是唯一到場的入圍者，而男主角《一個勺子》陳建斌、男配角《殺破狼2》張晉、導演《老炮兒》管虎也都是親自出席者，而吳京自導自編自演的《戰狼》更是橫掃滿意度調查第1名、新導演、編劇、動作指導、製片人等5項大獎，整場典禮變成「沒來的就陪榜」慘遭網友酸爆。

不過其中讓觀眾更氣的，便是「最佳新人獎」得主、與王寶強搭檔演出《唐人街探案》的18歲男星劉昊然，他在今晚率先頒發的獎項中拔得頭籌，但有人卻直接在華鼎獎官方微博貼上3輪的民眾票選結果，《重返20歲》的鹿晗全部都領先劉昊然，但最後結果卻頒給後者，令觀眾懷疑鹿晗是因為無法出席而被黑掉，因為典禮規則有條便是「不可代領」，狠瞧華鼎獎根本是「內定大會」、「耍著觀眾玩！」

(中時電子報)