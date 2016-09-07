警消破門入屋見血案 女死男獲救
高市小港區今天發生一起命案，吳姓陸配與蔡姓同居男友反鎖屋內，警方破門而入赫見雙雙倒臥血泊，吳女當場死亡，蔡男送醫獲救，現場有1把沾滿血跡的摺疊刀，全案警方調查中。
警方說，吳姓陸配與前夫分手後帶著17歲兒子與大她10歲的蔡姓男子同居，吳女兒子下午5時左右，下課返家發現家裡反鎖，以鑰匙打不開，於是求助吳女工作的便當店，吳女同事認為，吳女中午收工返家休息遲未到班且不接電話，十分可疑於是報警。
警消人員獲報趕到，破門入屋發現吳、蔡2人均倒臥在屋內地板血泊中，現場血跡斑斑，現場留有1把沾滿血跡的摺疊刀，吳女脖子有多處刀傷，已明顯死亡未送醫，蔡男胸口則淌血經送高雄市立小港醫院急救，晚間再轉高醫大附院急救，生命跡象還算穩定，但仍無法接受偵訊。
警方指出，吳女自中國來台10多年已領有身分證，與蔡男同居。吳女在一家便當店工作，蔡男工作不詳。由於現場未留遺書，死者也還未相驗，是否是蔡男殺吳女後自殘，將深入調查釐清案情。1050907
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。