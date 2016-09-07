警消破門入屋見血案 女死男獲救

高市小港區今天發生一起命案，吳姓陸配與蔡姓同居男友反鎖屋內，警方破門而入赫見雙雙倒臥血泊，吳女當場死亡，蔡男送醫獲救，現場有1把沾滿血跡的摺疊刀，全案警方調查中。

警方說，吳姓陸配與前夫分手後帶著17歲兒子與大她10歲的蔡姓男子同居，吳女兒子下午5時左右，下課返家發現家裡反鎖，以鑰匙打不開，於是求助吳女工作的便當店，吳女同事認為，吳女中午收工返家休息遲未到班且不接電話，十分可疑於是報警。

警消人員獲報趕到，破門入屋發現吳、蔡2人均倒臥在屋內地板血泊中，現場血跡斑斑，現場留有1把沾滿血跡的摺疊刀，吳女脖子有多處刀傷，已明顯死亡未送醫，蔡男胸口則淌血經送高雄市立小港醫院急救，晚間再轉高醫大附院急救，生命跡象還算穩定，但仍無法接受偵訊。

警方指出，吳女自中國來台10多年已領有身分證，與蔡男同居。吳女在一家便當店工作，蔡男工作不詳。由於現場未留遺書，死者也還未相驗，是否是蔡男殺吳女後自殘，將深入調查釐清案情。1050907

(中央社)