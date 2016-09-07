中國大陸黃岩島船隻部署衛星照曝光
美國媒體引述五角大廈官員說法，確認中方提高黃岩島附近船隻數量。智庫學者波林今天公布衛星照片指出，中方已有船隻停留在黃岩島環狀島礁內，但暫時未見大型抽砂船。
華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）旗下的亞洲海事透明倡議（AMTI）主任波林（Greg Poling），並在推特公布黃岩島衛星照，共有8艘中方船隻接近黃岩島東側，有1艘中方船隻停留在環狀島礁內。
資深記者葛茨（Bill Gertz）在國家利益（National Interest）雜誌等媒體引述五角大廈官員的說法，美方已確認中方提高黃岩島附近船隻與海巡裝備的數量，但無法確認菲律賓方面有關當中包括抽砂船的報導。
葛茨報導，有消息指中方在2015年12月，決定建造另一艘大型抽砂船，船隻將在2017年7月完工，可能在黃岩島使用，這艘船的噸位接近過去在南沙群島填海造島的抽沙平台。
報導指出，中方船隻8月在黃岩島附近的活動顯著提升，包括海巡艦艇在內約有10多艘船艦活動，過去僅有1至3艘。
美國學者波林（Greg Poling）分析9月3日拍攝的衛星照指出，中方船隻包括4艘海巡船與4艘漁船在黃岩島東側出沒。
照片顯示，有1艘船隻停留在黃岩島環狀島礁內，有長期留駐的跡象，但未見挖泥船與大型平台船隻準備進行抽砂填海。
菲國媒體在20國集團（G20）杭州峰會召開期間報導，有11艘中國船隻，當中包括4艘海巡船與7艘漁船接近黃岩島，中方可能將展開填海造島前置作業。
黃岩島地理位置接近美軍駐菲基地蘇比克灣，各界高度關注，中方是否會於南海仲裁結果公布後，在黃岩島填海造島。1050907
(中央社)
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