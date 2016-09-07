蓮舫國籍疑義 菅義偉：當事人應說明

台裔日籍參議員、日本最大在野黨民進黨黨魁代理蓮舫遭質疑擁有日本和中華民國雙重國籍。日本政府發言人、內閣官房長官菅義偉今天表示，這是蓮舫自己該說明的問題。

日本政府發言人、內閣官房長官菅義偉今天在例行記者會上被記者問到這問題時說：「不清楚詳情，所以政府不予置評」、「這是她自己應該說明的問題」。

菅義偉說：「一般而言，就我所知的是，擁有外國國籍與日本國籍的人，在滿22歲之前，有必要選擇要擁有哪個國籍，如果不選擇，就會失去日本國籍。」

日本民進黨黨魁選舉定15日投票，48歲的蓮舫與54歲的前外相前原誠司、以及47歲的國會對策副委員長玉木雄一郎正在進行激烈的選戰，目前以蓮舫當選的呼聲最高，但她遭質疑擁有日本、中華民國雙重國籍。

昨天她在高松市的記者會中表示，她17歲時父親帶她去台灣在日本的代表處辦理放棄國籍，但要查當時的情況，可能相當費時，因此昨天她再度向中華民國駐日代表處提出放棄中華民國籍文件。

日本「富士晚報」今天報導，蓮舫說是17歲時辦理放棄國籍，中華民國的「國籍法」11條規定，以自己的意思喪失國籍的條件是「滿20歲」，所以有可能蓮舫17歲時無法放棄國籍。

曾任閣員幕僚的民進黨人士說：「此事攸關蓮舫的政治生命，嚴重程度超乎想像」。玉木雄一郎的陣營有人放話：「蓮舫讓人看起來好像不斷地在說謊，不夠格當黨魁。」

富士晚報指出，蓮舫在7月的參議院大選時，在東京選區約獲得112萬票，以最高票當選，為了讓選民知道真相，她必須早日拿出證據。

評論家屋山太郎指出，如果調查結果顯示蓮舫的確擁有「雙重國籍」，蓮舫就沒資格從政，照理說該辭去參議員。蓮舫曾任大臣，以擁有雙重國籍的身分任大臣，放任這問題未處理的民進黨要負很大的責任。1050907

(中央社)