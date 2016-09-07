首屆倫敦設計雙年展 台灣館佳評如潮

第1屆倫敦設計雙年展今天登場，以設計烏托邦為主題，台灣國家館以美食結合歷史，互動式的劇場呈現方式令參觀者驚艷，佳評如潮，成為媒體推薦必訪展館，成功推動文化外交。

第1屆倫敦設計雙年展在知名的索麥塞宮（Somerset House）舉行，精選包括澳洲、日本、挪威、瑞士、奈及利亞等37個國家優質作品，是英國最新大規模國際級藝術文化活動，受到各界矚目。

倫敦設計雙年展總監特納（Christopher Turner）告訴中央社記者，去年他參觀倫敦設計節台北館的展覽，對策展人曾熙凱與吳雅筑透過食物設計和參與式劇場的呈現形式，印象十分深刻，美食也是烏托邦設計重要的元素之一，因此力邀他們參加倫敦設計雙年展。

曾熙凱與吳雅筑在經費拮据的情況下，與策展團隊以「修龍─台灣文化進化論」為主題，修龍（相撞）取自台語的諧音，英文主題為Eatopia，藉由食物展演設計與空間互動裝置，希望撞擊出新的族群文化融合型態，開啟台灣文化的未來想像，展演方式獨樹一格，受到媒體及參觀者的高度好評，頻頻大讚，並在社群網站推薦。

主辦單位重視台灣的參與，以國家級規格安排展演，Eatopia策展團隊與Pasadena國際餐飲研發主廚蔡中和設計5道食物裝置主題，依序為跨海愛、新秩序、破立、共生、和而不同，邀請來賓在主持人的故事劇本朗讀中體驗每一道食物裝置，從富有情節的互動體驗中認識台灣的歷史與目前面臨的文化議題。

設計精巧的台灣美食蘊含寶島文化的歷史，令參與者大開眼界，驚嘆不已，英國飲食文化專業媒體At TheTable記者朱申奈特（Rasa Jusionyte）告訴中央社記者，她曾經嘗試過台灣食物，Eatopia融和表演與文化的藝術呈現方式極為特別，令人嘆為觀止，不僅讓她對台灣的歷史有更進一步的了解，更希望能親自到台灣品嘗美食。

朱申奈特說，她和同來參加Eatopia的同事不僅將把照片與消息上傳到Instagram和其它社群媒體，同時將在下期出版的期刊與更多讀者分享。

倫敦設計雙年展總監特納在展場忙碌穿梭，不少媒體記者及參觀者向他表示，台灣館的Eatopia內容十分精彩，食物搭配藝術，完美呈現了台灣文化。

在籌辦過程中曾熙凱與吳雅筑遭遇不少經費短絀等多項困難。曾熙凱告訴記者，「只要能讓台灣在國際場合有曝光的機會，我們都一定要珍惜，並全力以赴做到最好。」

中華民國都市設計學會 、cxcity代表蘇民表示，Eatopia強調的是族群融和，著眼的是未來，他深信，文化應是活的而不是沒有生命的標本，台灣豐沛的文化生命力，必須讓更多國際人士了解。

倫敦設計雙年展將一直進行到27日。1050907

(中央社)