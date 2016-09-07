愛爾蘭為蘋果補巨稅上訴 反對派痛批
愛爾蘭反對派今天猛烈抨擊政府決定就歐盟裁罰美國科技巨擘蘋果公司（Apple）一事，向歐洲法院提請上訴；公眾則對歐盟執委會（EC）下令蘋果補繳巨稅表示支持。
新芬黨（Sinn Fein ）領袖亞當斯（Gerry Adams）在國會表示：「愛爾蘭需要蘋果這樣的公司…但這不表示我們應該對逃稅或避稅視若無睹。」
根據新芬黨的推特（Twitter）內容，亞當斯說，「不只小人物需要繳稅，所有人都必須納稅」。
歐盟執委會上週判決蘋果向愛爾蘭政府補繳130億歐元（約4604億元台幣）的稅款，華府警告，此舉恐破壞極為重要的跨大西洋經濟關係。
這起判決也令愛爾蘭處於尷尬境地，愛爾蘭擔心嚇跑重要投資及侵蝕愛爾蘭數十年來的經濟政策基石，因而向這筆意外之財說不。
力挺少數政府的「統一黨」（Fine Gael）和「愛爾蘭共和黨」（Fianna Fail）兩大主要政黨，料將支持當局提請上訴。（譯者：中央社劉文瑜）1050907
(中央社)
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