美奧運表現霸全球 歐巴馬：多元造就
美國總統歐巴馬今天將美國在巴西奧運的傲人表現歸於種族多元性，呼籲東南亞年輕人支持包容的社會。
歐巴馬在寮國北部鑾巴拉邦告訴東南亞年輕領袖倡議（Young Southeast Asian Leaders' Initiative）成員，美國的「堅強實力」是來自多元性。
他說：「在我們的大城市，你能享受到各地美食，有時候人們會將不同食物融合，創造出新食物。音樂也是。」
他表示，多樣性是美國在里約奧運贏得46面金牌的原因之一。
他說：「最近我們都看了奧運，不是要吹噓，但美國表現相當傑出。」
歐巴馬接著說：「我們有來自各地的人，有從事各項運動、不同類型的人。譬如有很高的人打籃球或游泳，也有嬌小的人練體操。」
他表示：「我們有從事任何運動的基因，有適合某項運動的人。這是我認為我們相當成功的很好比喻。」
歐巴馬這番話正呼應了在網路上掀起瘋傳的一張照片。身高145公分的美國體操小天后拜爾斯（Simone Biles）與身高203公分的美國排球員大衛·李（David Lee）背對背合照，懸殊身高讓拜爾斯看來更嬌小。（譯者：中央社蔡佳伶）1050907
(中央社)
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