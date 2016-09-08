2016桃園半程馬拉松-石門水庫”楓”半馬

桃園市府推出的高品質、高獎金、高挑戰的桃園半程馬拉松將於12月3日浪漫開跑。(中華民國田徑協會提供)

桃園半程馬拉松挑戰三高推出三好 下半年好賽事首選

奧運選手何盡平、陳宇璿好手盡出

年底不能錯過的半程馬拉松就在石門水庫！

進入秋天又到了全台路跑的旺季，全台近三百場的路跑陸續開跑，但如何選一場有代表性的活動可不容易?! 桃園市政府主辦、美國知名品牌BROOKS贊助的『2016桃園半程馬拉松』活動即將在12月3日於桃園石門水庫浪漫開跑，市府更推出三高挑戰-高難度，高獎金，高品質；以及三好-風景好、賞楓興致好、浪漫好康多，已經吸引了台灣及外籍多位好手報名參加。

具挑戰又有特色的桃園半程馬拉松，路途中上下坡的高難度成為勇腳的挑戰目標，市府祭出總獎金55萬元也吸引了數位外籍選手參加，加上田協在專業品質的支持，已讓這場賽事成為報名的焦點賽事。

2016 桃園半程馬拉松吸引眾多好手參賽 奧運國手何盡平、陳宇璿強勢備戰。(中華民國田徑協會提供)

剛結束奧運馬拉松賽比賽的何盡平在休養生息後，也選擇了『2016桃園半程馬拉松』做為他的目標賽事，高強度不輸城市馬拉松更讓他提早開始備戰，最大勁敵是目前在雲南訓練的半馬全國紀錄保持人蔣介文。另外在女子選手方面，台灣女子半程第2傑傅淑萍老師，以及今年奧運會達標的陳宇璿也都不約而同的參加了這場頗具代表性的專業賽事；男女選手實力相當勢必成為當天活動的焦點。

結合石門水庫美景，推出的石門賞楓路跑是台灣年底唯一節令限定。風景好、賞楓路跑興致好、浪漫好康多的賞楓行程，讓愛跑者可以在深秋冬初一起來石門水庫楓浪漫，在楓紅的浪漫大道上留下你挑戰的足跡，絶對是值回票價的比賽。

第二屆 桃園半程馬拉松體育界最受矚目的年度賽事，畫面由左至右為奧運國手何盡平、中華民國田徑協會王秘書長、桃園市體育局房副局長、張主任秘書、奧運國手陳宇璿。(桃園市體育局提供)

另外主辦單位推出的浪漫雙人參加一人免費好康，反應非常熱烈，市府及田協再加碼50組同樣好康給跑者，鼓勵大家一起楓浪漫。本活動報名自即日起至9月29日截止報名，由於本場賽事採精緻路線，半馬組及9.4公里路跑組各僅3,000名，跑友請把握機會，至報名網站報名。若有任何問題請洽活動專線：02-8772-1035。

(中時電子報)