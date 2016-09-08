高爾夫》老虎回來了！伍茲宣布10月復出
1年多沒參加比賽的前世界「球王」老虎伍茲，世界排名已跌到700名以外。不過他在個人官網宣布：即將復出參加2016-17年PGA新球季的開幕戰，即「喜互惠公開賽」（Safeway Open），時間是10月13日至16日，比賽地點在美國加州。
伍茲在官網的公開聲明中表示，他也計劃在年底前再參加兩個比賽，其一是11月初的歐巡賽「土耳其航空公開賽」，以及12月在巴哈馬舉行的的「英雄世界挑戰賽」。伍茲上次參加比賽已是去年8月間的事，當時他在溫丹錦標賽（Wyndham Championship）以並列第10名作收。
伍茲說，雖然過去一年多準備復出的時間緩慢，但目前已經是在身體、心理都舒適的狀況下制定了完整的復出計劃。目前還有許多工作要做，他很期待比賽的來臨，也希望這段時間自己的狀況不斷恢復、進步，在比賽開打前做好一切準備。
(中時電子報)
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