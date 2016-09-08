幸福！美麻州小學禁回家作業1年

美國麻州的凱莉小學禁回家作業1年，不過並非為了讓孩子有更多時間玩，而是有特別的用意。(圖為孩童示意圖，並非該校學生/陳子巖攝)

美國麻薩諸塞州(Massachusetts)一間小學，這個新學年開始取消學生的回家作業1整年，讓許多其他學校的學童好生羨慕。不過不寫回家作業也有替代措施，學生們必須在放學後額外留下2個小時課輔。

提出這項創舉的凱莉小學(Kelly Elementary School)隸屬於美國麻州的Holyoke校區，該校區有著「長期表現不佳」的風評。凱莉小學的校長於是想到一個妙方，禁止給學生指派回家作業1年，希望有助於新的學年，改善學生的表現。

凱莉小學校長葛雷辛(Jackie Glasheen)指出，之所以提出這個點子，跟她作為家長的經驗有關，「我也是個母親，我們在家總是會在洗碗的時候，問問孩子做了功課沒？然後會要求孩子把功課拿出來和孩子一起做作業，已經讓人搞不清楚究竟作業是學生還是家長的責任，似乎看起來是都有。」

葛雷辛校長接著又說，外界可能會認為，凱莉小學裡有部分表現差的學生，應該做更多作業才對，為什麼反而禁止學生做家庭作業呢？「其實我們是把學生留在學校多2個小時，然後提供明確的課後輔導，讓學生們能夠迎頭趕上。」

剛剛開學的這個新學年，凱莉小學K到8年級(幼稚園到初中二年級)的學生早上8:00上課到下午4:00放學，校方相信新的課表可以讓學生填補不足並且消除了寫回家作業的需要。

(中時電子報)