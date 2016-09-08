許金龍北檢複訊 改列被告嚎啕哭

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北檢偵辦樂陞收購案，董事長許金龍（見圖）7日以證人身分赴北檢複訊，他在偵查庭中突嚎啕大哭，並大叫「我的一切都沒了」。（郭吉銓攝）

檢察官訊後將許請回，諭令限制出境出海。（郭吉銓攝）

北檢偵辦樂陞收購案，董事長許金龍7日以證人身分赴北檢複訊，他在偵查庭中突嚎啕大哭，並大叫「我的一切都沒了」，檢察官訊後將許請回，諭令限制出境出海。

(中時)