幕後／悍然拒出席工資審議會資方心已寒

行政院由副院長林錫耀出面，週三（7）日下午邀七大工商團體喝茶聊天，為的是遊說資方今天出席勞動部召開的基本工資審議會，不過，資方認為新政府「缺乏誠意」解決勞資爭議問題，罕見地甘冒大不韙與政府「作對」，悍然堅持關閉協商大門，相當耐人尋味。

所謂「沒有誠意」，資方耿耿於懷的，無非就是勞基法一例一休搖擺不定，勞工國定七天假迄今無法取消，延長加班工時問題遲未解決，所有事都原地踏步，當初承諾資方的條件，迄今倒退，沒有一項有進度或兌現承諾，資方心裡當然忿忿不平。

資方６月２７日即宣布終止一切勞資協商，但新政府包括林全日前出席工總活動時，向資方溫情喊話，希望資方回到基本工資談判桌，以免由勞資學政四方組成的基本工資審委員會缺了一角。之後，經長李世光與勞動部次長郭芳煜都出面與資方代表會面，盼打圓場軟化資方的心，連最會「喬事情」的林錫耀今天都親自出馬，全都只為基本工資。。

工商團體認為，如果政府只要資方聽他的話，但卻不聽資方在講什麼話，根本缺乏誠意可言，那坐上談判桌又有何意義？屆時勞資雙方談好的條件，會不會因勞團一吵鬧，又推翻談判桌上的協議，資方再度被耍，那情何以堪？

一位資方代表說，「承擔難道不是負責任政府該做的嗎？」新政府對資方要求解決「勞資爭議」的聲音裝聾作啞，視若無賭，那資方講什麼也無關緊要，新政府可以自行作決定，要調多少都可以自行宣布，但後果必須自行承擔。

這一句「後果必須自行承擔」，顯示資方對新政府沒有太大期待，也凸顯無法作太大行動抗爭的「無奈」，倘若政政府不顧資方死活，一再被勞團綁架，企業界撐不住時，只好外移，用腳投票，或乾脆關廠，衍生更多勞工失業的社會問題。

資方拒絕政院副院長林錫耀的「安撫」，在過去相當罕見，俗話說「民不與官鬥」，若非是「心冷了」，怎會「吃了秤錘鐵了心」。解鈴還須繫鈴人，資方拒上談判桌的後續效應，恐怕下一步是拒絕投資，對台灣經濟的斲喪不容小覷。

(工商)